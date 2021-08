Baanrenners euforisch na eerste olympisch goud in 85 jaar: ‘Niet normaal man, zo mooi!’

Groot-Brittannië was de tegenstander in de olympische finale van de teamsprint. Nederland was de huizenhoge favoriet en die rol maakten Van den Berg, Lavreysen en Hoogland meer dan waar. Het Nederlandse trio (Matthijs Büchli deed in de kwalificatie mee in plaats van Hoogland) won olympisch goud met een voorsprong van 3,3 seconden op de Britten: 41,369 om 44,589. Een eeuwigheid in het baanwielrennen.