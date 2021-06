Beachvolleybalsters Stam en Schoon naar Spelen

Condooms ontbreken in olympisch dorp: ‘Geen onnodig fysiek contact’

20 juni Het is bij de komende Olympische Spelen in Tokio niet de bedoeling dat atleten in het olympisch dorp seks met elkaar hebben. Als voorzorgsmaatregel tegen de verspreiding van het coronavirus deelt de organisatie dit keer geen condooms uit. Dat is voor het eerst sinds de Spelen van 1988 in Seoul. De atleten krijgen de condooms wel ná de Spelen, als ze Japan weer verlaten. Het gaat om 160.000 stuks.