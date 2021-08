De Belgische omroep VRT heeft sportpresentator Eddy Demarez op non-actief gezet. Aanleiding zijn denigrerende uitspraken van onder meer Demarez over de geaardheid van de vrouwen in de Belgische basketbalploeg.

De VRT besloot eerder al dat hij geen commentaar meer mocht geven bij sportwedstrijden en livestreams en zegt de komende weken te bekijken ‘of en hoe Demarez het werk nog kan hervatten.’ De Vlaamse minister van Media, Benjamin Dalle, rekent erop dat de omroep ‘gepaste maatregelen neemt.’

Lees ook Belgische hockeyers schrijven geschiedenis met goud na thriller tegen Australië

Gisteren ontstond er ophef rond een fragment uit de Facebook-livestream van de omroep over de aankomst van Team Belgium, waaronder het basketbalteam die bij onze zuiderburen bekend staan als de Belgian Cats.



Op een onbewaakt moment - waarbij de camera’s bleven draaien, maar de commentatoren zelf niet meer in beeld waren - kwamen er andere onderwerpen ter sprake. Tijdens het gesprek is te horen hoe enkele personen, onder wie sportjournalist Eddy Demarez, speculeren over de geaardheid van de vrouwen in de basketbalploeg. Er worden naamgrapjes gemaakt en enkele vrouwen worden omschreven als ‘een manneke’ en ‘een kolos.’



Het fragment deed gisteravond de ronde op Twitter, waar het meteen veel kritiek kreeg. ,,Ongehoorde uitspraken over The Belgian Cats achter de schermen, live op streaming. Publieke verontschuldigingen Eddy Demarez en redactie zijn meer dan op zijn plaats”, klonk het.

Tekst gaat hieronder verder.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Volledig scherm Eddy Demarez. © VRT

Verschillende speelsters uitten ook zelf hun onvrede op Twitter. ,,Respectloos, pijnlijk en denigrerend. Leuk thuiskomen zo”, schreef Hanne Mestdagh. Kapitein Ann Wauters hield het op: ,,Totaal onaanvaardbaar! Gechoqueerd. Walgelijk.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bijzonder laakbaar

In een interne mail aan de VRT-medewerkers zegt omroepbestuurder Frederik Delaplace nu dat Demarez op non-actief is gezet, wat ook bevestigd wordt door de VRT zelf. ,,We zullen de komende weken bekijken of en hoe hij het werk nog kan hervatten.” Delaplace noemt het bijzonder laakbaar dat al het werk dat de sportzender de afgelopen weken verzette tijdens de Olympische Spelen ‘nu in twijfel wordt gebracht door een reeks onaanvaardbare uitspraken van één medewerker.’

Volgens Delaplace is er binnen de publieke omroep geen plaats voor discriminatie, haat en vuilbekkerij over hoe mensen in het leven staan. ,,De VRT maakt geen onderscheid tussen mensen op basis van hun geslacht, geloof, huidskleur of seksuele geaardheid. Niet op het scherm maar evenmin achter de schermen. Respect tonen voor iedereen kan en moet een onderscheidende kwaliteit zijn en blijven van de publieke omroep. We maken er geen compromissen over en leggen de lat hoger dan wie dan ook.”

Tekst gaat verder onder tweet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

‘Misselijkmakend’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Max Agency, het managementkantoor dat een aantal speelsters begeleidt, reageerde eveneens verbolgen. ,,Als managementkantoor van talrijke professionele atletes en atleten in basketbal en volleybal, hebben wij met ontzetting, diepe teleurstelling en ontegensprekelijke boosheid kennisgenomen van het audiofragment waarin een aantal van onze speelsters die deel uitmaken van de Belgian Cats, op volstrekt misplaatste en goedkope wijze zijn beledigd en vernederd door personen die geacht worden louter hun sportieve prestaties te becommentariëren”, schrijft Max Agency op Facebook.

Het kantoor vindt het verder ‘misselijkmakend’ om vast te stellen dat vandaag nog op een dergelijke manier schade kan worden aangericht. ,,En dit op een moment dat de media de mond vol hebben over het belang om het mentaal welzijn van atleten meer en beter te respecteren.”

,,Wij zullen dit verder aankaarten en verwachten gepaste reacties van de bevoegde instanties die de gebruikelijke en weinig betekenisvolle eerste excuses veruit moeten overstijgen. Namens onze atletes zullen wij ervoor waken dat het hen gedane onrecht wordt erkend en dat het noodzakelijke debat hierover niet snel gaat liggen”, besluit Max Agency.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Reactie VRT

De VRT nam gisteren in een officiële reactie afstand van de uitspraken, en zei toen al dat Eddy Demarez tijdelijk geen commentaar meer zal leveren bij livestreams. Hieronder de integrale reactie:

,,Bij uitzending van de huldiging van de teruggekeerde Olympische medaillewinnaars, vanmiddag via het FacebookLive-kanaal van Sporza (sportkanaal van de VRT, red.), heeft sportjournalist Eddy Demarez zich ongepast uitgelaten over de Belgian Cats. Het videokanaal bleef open staan en ook al was Eddy buiten beeld, toch was het ongepaste commentaar duidelijk te horen. Sporza en de VRT nemen afstand van deze gang van zaken. Dit gaat volledig in tegen het positieve beleid dat de VRT wil voeren. De VRT gaat in gesprek met Eddy en in die tussentijd zal hij geen programma’s meer van commentaar voorzien. Zulke uitspraken kunnen niet getolereerd worden.”

Quote In de euforie na de huldiging van de terugge­keer­de medaille­win­naars heb ik in een privége­sprek uitspraken gedaan waarmee ik zwaar over de schreef ben gegaan Eddy Demarez

Dubbel jammer

Demarez reageerde zelf ook: ,,In de euforie na de huldiging van de teruggekeerde medaillewinnaars heb ik in een privégesprek uitspraken gedaan waarmee ik zwaar over de schreef ben gegaan”, klinkt het.

,,Ik heb nooit de bedoeling gehad iemand te schofferen op basis van geslacht of geaardheid. Het is dubbel jammer dat deze uitspraken een smet vormen op de Spelen die voor Team Belgium en Sporza zeer succesvol waren. Ik wil me dan ook oprecht excuseren bij de Belgian Cats en hun team en ook bij iedereen die zich hierdoor beledigd, aangesproken of tekortgedaan voelt. Ik heb aan de Belgian Cats gevraagd om hen persoonlijk mijn excuses te kunnen overmaken. Ik trek hieruit de nodige lessen en zorg ervoor dat dit in de toekomst niet meer gebeurt.”

Volledig scherm Links het fragment uit de livestream van Sporza, rechts de Belgian Cats op Zaventem. © Photo News

Kwetsend

De Vlaamse minister van Media Benjamin Dalle reageerde vandaag op Twitter: ,,Homofobe en kwetsende uitspraken horen niet thuis op sociale media, in het café of bij de openbare omroep. Nergens. Het grootste respect voor de Belgian Cats en voor hun olympische prestatie.”

Hetgeen gebeurd is kan volgens de minister niet door de beugel en Dalle is tevreden dat de VRT meteen actie ondernomen heeft. Het is nu aan de VRT zelf om te bekijken hoe de openbare omroep hier intern verder gevolg aan gaat geven, laat de minister via zijn woordvoerder weten, maar Dalle rekent er op dat er gepaste maatregelen zullen komen. Wat die maatregelen zijn, is aan de VRT-directie om te beslissen.

Eerder ontsloeg de Griekse openbare omroep ERT heeft een van haar commentatoren ontslagen na een racistische opmerking. Dimosthenis Karmiris had het tijdens een tafeltenniswedstrijd op de Olympische Spelen gemunt op de ‘spleetogen’ van een Zuid-Koreaanse atleet.

Jeoung Young-sik had na een spannende zevensetter net de Griek Panagiotis Gionis verslagen in de derde ronde. De gastcommentator van dienst kreeg de vraag waarom Zuid-Koreanen in het algemeen doorgaans zo uitblinken in deze sport. ,,Ik snap ook niet hoe ze met hun spleetogen dat balletje zo snel heen en weer kunnen zien vliegen”, luidde het weinig tactvolle antwoord.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier het volledige fragment:

Bekijk hier onze video’s over de Olympische Spelen: