Bertens opent ‘afscheidstoernooi’ in Tokio tegen Vondrousova

Voor Kiki Bertens beginnen de Olympische Spelen in de eerste ronde met een partij tegen de Tsjechische Marketa Vondrousova. De Nederlandse, die na Tokio afscheid neemt als proftennisster, is in Japan als 16de geplaatst.

Bertens, de nummer 21 van de wereld, nam het in haar carrière pas één keer op tegen Vondrousova. Bij de US Open in 2018 was de nummer 41 van de wereld in drie sets te sterk in de derde ronde, met door twee gewonnen tiebreaks: 7-6 (4), 2-6, 7-6 (1).

Bertens liet afgelopen zaterdag weten dat de Olympische Spelen in Tokio haar laatste toernooi worden. ,,Ik ben er trots op mijn loopbaan af te sluiten met dit team. Dit wordt mijn laatste toernooi. We gaan alles geven. Tokio we komen eraan”, schrijft ze bij een foto met de tennisploeg op Schiphol. Bertens maakte half juni bekend dat ze dit jaar haar tennisloopbaan zou beëindigen. Haar lichaam werkt niet meer mee; ze ondervindt nog steeds veel hinder van een achillespeesblessure. Tijdens de lockdown vanwege corona leidde Bertens een leven zonder tennis en dat beviel haar zeer goed.

In Tokio doet Bertens ook mee in het dubbelspel. Ze vormt een koppel met specialiste Demi Schuurs. Met de Limburgse neemt het als derde geplaatste duo het in de eerste ronde op tegen de Françaises Caroline Garcia en Kristina Mladenovic.



In het mannentoernooi lootte het achtste geplaatste tweetal Wesley Koolhof/Jean-Julien Rojer in de eerste ronde het Belgische koppel Joran Vliegen/Sander Gille. In het enkelspel doen geen Nederlanders mee.

