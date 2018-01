Biatlonlegende Björndalen mist zevende Spelen

Video Noord-Korea: zelden succes op Winterspelen maar tóch sportland

11:38 Noord-Korea mag meedoen aan de komende Winterspelen in Pyeongchang, al heeft voorlopig alleen het kunstschaatsduo Ryom Tae-Ok en Kim Ju-sik zich geplaatst. Het lijkt er misschien niet op, toch is Noord-Korea een sportland met historie. Én een land waar sport een zeer belangrijke pijler is.