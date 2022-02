Bijzondere prestatie Australisch duo na ‘bizar’ etmaal: ‘Dankbaar dat medisch team dit heeft onderzocht’

Op zondagmorgen kreeg Gill het bericht dat je als olympiër niet wilt horen: er is een positieve coronatest afgelegd op de avond voor de wedstrijd. Normaal gesproken betekent dit einde oefening in Peking. De tijd uitzitten in een quarantainehotel en dan met het vliegtuig naar huis.



Maar Gill, die een maand geleden positief testte, en haar curlingpartner Hewitt hoefden helemaal niet naar huis. Een panel van medisch experts onderzocht op aandringen van het Australische Olympisch Comité haar infectiewaarden en die bleken binnen de grenzen te liggen en dus acceptabel te zijn. Het duo bleef in het toernooi en toch spelen tegen Zwitserland. ,,Mijn lichaam heeft heel lang nodig om het virus af te stoten", liet Gill weten op Instagram, toen nog niet wetende dat zij alsnog zou kunnen curlen.



,,Het is echt heel hectisch", vertelt Gill aan persbureau AP. ,,Het hing aan een zijden draadje. Ik ben zo dankbaar dat het medisch team dit heeft onderzocht. Dit laat zien dat ik niet besmettelijk ben.” De koffers waren al gepakt om naar huis te gaan, maar Gill en Hewitt haasten zich richting het stadion. In de hectiek van het bijeenrapen van de juiste spullen pakte Gill ook nog de verkeerde handschoen.