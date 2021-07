Dopingexpert Herman Ram gaat met pensioen: 'Cocaïne in de thee, het was nog waar ook’

Door Rik Spekenbrink



Vanochtend hing er weer één aan de lijn, een Belg in dit geval. Of Herman Ram had gezien hoe hard die ene wielrenner uit Slovenië had gefietst in de Tour de France, en wat de voorzitter van de Dopingautoriteit daar voor gedachten bij had. ,,Die journalist had van renners gehoord dat ze nog nooit zo goed waren geweest, maar er toch volledig waren afgereden. En dat kon toch niet goed zijn.” Ram zuchtte diep, vertelde de verslaggever dat hij in zijn archief moest duiken voor het antwoord op precies dezelfde vraag, vorig jaar rond deze tijd. ,,Het is een traditie om rond de Tour de France vanuit de onderbuik stemming te creëren. Hoort erbij kennelijk, maar die onzin negeer ik.”