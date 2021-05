Hardlooppodcast De Pacer | De olympische droom van Bart van Nunen

Toch heeft hij zijn argumenten al in zijn hoofd zitten. Na een sterk voorjaar denkt hij samen met zijn coach Grete Koens momenteel alweer veel verder te zijn dan in december, toen hij in Valencia naar 2.10.16 liep. ,,We hebben het idee dat ik zelfs het niveau van 2.07 of 2.08 heb op dit moment.”

Hij is 25 jaar en denkt nog zeker tien jaar mee te kunnen en willen. Als tienjarig jongetje zei hij al tegen zijn vader ooit naar de Olympische Spelen te willen. Inmiddels is daar een tweede wens bijgekomen en denkt hij ook aan het Nederlands record. Dat staat momenteel op 2.06.17 van Abdi Nageeye. ,,Als Abdi het nog veel scherper zet, is het misschien lastiger. Maar ik sluit niets uit. Op dit moment denken we dat ik het niveau 2.07 of 2.08 heb, dan is het echt niet irreëel om ooit 2.06 of eronder te lopen als je nog tien jaar door wil. Of ik het ook echt ga doen, dat weten we niet.”