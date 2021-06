Brisbane heeft Spelen van 2032 bijna binnen

,,Het is nu in de handen van de leden van het IOC om over onze voordracht te stemmen op 21 juli”, zei voorzitter Thomas Bach na de vergadering van het hoofdbestuur. Brisbane was in februari al door het IOC aangewezen als voorkeursstad.

Het zou de derde keer worden dat Australië de Zomerspelen mag organiseren. Sydney was in 2000 gaststad, in 1956 waren de Spelen in Melbourne. ,,Brisbane stelt duurzame Spelen voor en wil voornamelijk bestaande en tijdelijke accommodaties gebruiken. We erkennen ook de kracht van Australië als sportnatie op de Olympische Spelen in de afgelopen decennia”, aldus Bach.