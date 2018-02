Buitenland verbaasd: oranje succes een van de grootste sportmysteries

Buitenlandse media zoeken driftig naar verklaringen voor het oranje succes in Pyeongchang. The Guardian zoekt het in de vele commerciële ploegen, terwijl de Washington Post het in de mentaliteit van onze schaatsers zoekt. De Zwitsers verbazen zich over de oranjefans: welke volwassen man haalt het in zijn hoofd om in een oranje badjas over het olympisch park te wandelen? Een bloemlezing.

The Guardian (Engeland): Een van de grootste mysteries van de moderne sport

,,In Sochi won Nederland 23 van de 36 schaatsmedailles. Dat werd gezien als de meest dominante prestatie van één land binnen één sport ooit, alle Spelen meegerekend. Vergeleken met de Nederlanders zijn de Jamaicanen een land met matig succesvolle sprinters en is Nieuw-Zeeland een redelijk competent rugbyland. Hun succes is één van de grootste mysteries van de moderne sport (...) De ISU was zo geïrriteerd door de Nederlandse prestaties in 2014, dat ze de zelfs de toelatingsregels veranderd hebben, om te voorkomen dat er te veel Nederlandse schaatsers mee zouden doen."

,,Tot midden jaren '90 was er een gecentraliseerd programma, de Kernploeg. Zes atleten konden full-time trainen. Daarna startten twee atleten hun eigen commerciële teams. Nu is het Nederlandse systeem helemaal gedecentraliseerd. Er zijn acht professionele teams met hun eigen financiering en eigen talentenprogramma's. Zij steunen ongeveer 80 full-time schaatsers. Meer dan de helft van de 111 Nederlandse schaatsmedailles is sinds de komst van de commerciële teams gewonnen."

De Britse krant is ook op hoogte van de ophef rond de NBC-commentator, die meende dat Nederlanders schaatsend naar het werk gaan, en steekt de draak met een paar andere clichés over Nederland. ,,Al dat schaatsen zal wel zwaar zijn, als je stoned bent. En klompen draagt. Terwijl je een bos tulpen vasthoudt. En een Edammer kaas. Op weg naar je werk in de windmolen."

Rintje Ritsma en Marianne Timmer: de eerste twee schaatsers die commercieel gingen.

Washington Post: Deze dominantie is allesbehalve eenvoudig

,,De Nederlanders lijken immuun voor ups en downs. In Sochi wonnen ze 23 medailles. Nu hebben ze er al weer acht van de twaalf (inmiddels negen van de vijftien, red.). ,,Ze zijn zeker te verslaan", zegt Brian Hansen (Amerikaanse schaatser, red.). ,,Op de World Cups verslaan we ze keer op keer. Maar op de Olympische Spelen staan ze er. Ik denk dat het zo eenvoudig is."

Op papier misschien. Maar zoals de problemen van Hansen aantonen (hij at te veel voor de start, red.): dit soort dominantie is allesbehalve simpel. Van legende Sven Kramer, die een paar dagen geleden de vijf kilometer won, tot Nuis en Roest, beide debutanten: Nederlanders lijken op dit podium nooit een centimeter weg te geven. Veel Nederlandse schaatsers zeggen dat ze hier presteren omdat ze ook móeten presteren om hier te komen."

Brian Hansen at te veel. 'Dat zou Nederlanders niet overkomen.'

Neue Zürcher Zeitung (Zwitserland): Volwassen mannen in oranje badjassen

,,Nederland heeft twee koningen. De ene schaatst, de andere moedigt hem aan. In Pyeongchang hopt Willem-Alexander van Oranje Nassau allesbehalve gedistingeerd op de tribune rond, terwijl Sven Kramer onder hem op de baan zijn rondjes schaatst."

,,Het land, waar mensen sinds mensenheugenis met schaatsen over de bevroren grachten kuieren, vormt de wedstrijden niet alleen met zijn helden, maar ook met zijn fans. Waar schaatsers hun ijzers ook maar onder binden, bepalen oranje gekleurde fans de stemming. Je zult wel in Nederland geboren moeten zijn, om te begrijpen waarom je als volwassen man in een oranje badjas over het Olympisch park gaat wandelen."

Willem-Alexander: 'niet gedistingeerd'

Berliner Zeitung (Duitsland): Gelukkig is Kleintje Pils er

,,Men moet de dertien muzikanten (dweilorkest Kleintje Pils, red.) dankbaar zijn, dat ze de lange vlucht van Nederland naar Zuid-Korea hebben genomen. De stemming rond de olympische schaatsbaan was toch tamelijk armzalig. Schaatsen is geen shorttrack, en de aanwezigheid van één kansloze atlete uit het gastland is niet voldoende om de hal ook maar bijna te vullen."

,,Gelukkig kun je als Nederlandse schaatser overal ter wereld je zege vieren alsof het een thuisoverwinning is. Het innnigste moment beleefde Wüst daarom in haar lievelingsbocht, daar waar de mensen stonden die haar bijzonder genegen zijn."

Kleintje Pils maakt het schaatsen nog een beetje amusant, vindt de Berliner Zeitung

Het Laatste Nieuws (België): Het wordt weer net als in Sochi

In 2014 stopte de teller van Nederlandse medailles in het snelschaatsen op 23. In totaal werden er 36 uitgedeeld. Dat komt neer op 64 procent. Ongezien. Holland wist met z'n geluk geen blijf, de buitenwereld zag dat anders. Eerder met een verveelde geeuw. Of zoals Matthew Futterman het in de Wall Street Journal uitdrukte: "Wie het beu is om de Hollanders medailles te zien winnen, steek je hand op. Hmm. 't Lijkt erop dat iedereen die géén oranje ondergoed draagt, zijn hand in de lucht heeft steken." Het kwam de Amerikaan op hatemails te staan, waarna hij maar snel zijn excuses aanbood.

Vier jaar later lijkt het weer die richting op te gaan.