Canadese snowboarder overwint kanker en pakt goud op slopestyle

Parrot veroverde op het Genting Snow Park in Zhangjiakou goud op het onderdeel slopestyle. De Canadees noteerde een score van 90,96 punten. De Chineese thuisfavoriet Yiming Su eindigde als tweede met 88,70 punten. Het brons ging met 88,53 punten naar Mark McMorris, een landgenoot van Parrot. De 27-jarige Parrot veroverde op de Spelen van Pyeongchang in 2018 al zilver, maar niet veel later werd hij getroffen door kanker. De Canadese snowboarder moest met chemotherapie behandeld worden en werkte zich uiteindelijk terug naar het allerhoogste niveau.

‘Nul procent’

,,Door chemotherapie word je teruggeworpen naar nul procent”, zij Parrot daar eerder over. ,,Geen spieren, geen conditie, geen energie. Dat moest ik allemaal opnieuw opbouwen. Om terug te komen op olympisch niveau was absoluut een motivatie voor me.” Stoppen met snowboarden was hoe dan ook geen optie voor hem.



Parrot krijgt deze Spelen nog een kans op eremetaal, want hij doet ook meet aan het onderdeel Big Air. Niek van der Velden was er in de slopestylefinale niet bij. De 21-jarige Nederlander strandde zondag in de kwalificaties.