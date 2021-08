Canadese voetbalsters grijpen olympisch goud na penalty's

Canada behaalde zowel in 2012 als in 2016 olympisch brons. Zweden moest bij Rio 2016 ook al genoegen nemen met zilver. Duitsland was destijds met 2-1 te sterk in de finale.



Canada had in de halve finales wereldkampioen Verenigde Staten uitgeschakeld. De Amerikaanse ploeg versloeg Oranje in de kwartfinales in de penaltyserie. De Verenigde Staten pakten in Japan nog wel olympisch brons.