Cheryl Maas fit genoeg voor Pyeongchang

Maas, die vandaag in Zuid-Korea arriveert, doet mee aan de onderdelen slopestyle en big air. De kwalificatie van de slopestyle is zondag al. Big air staat de laatste week van de Olympische Spelen op het programma.



Voor Maas wordt het haar derde olympische deelname. De Brabantse debuteerde bij de Spelen van Turijn in 2006 en vier jaar terug was ze in Sotsji ook van de partij.

Niek van der Velden (slopestyle en big air) en Michelle Dekker (parallelreuzenslalom) zijn de andere Nederlandse deelnemers bij het snowboarden bij de Olympische Spelen in Pyeongchang.