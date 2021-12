CNN: VS maken diplomatieke boycot Spelen in Beijing deze week bekend

Is Beijing juiste plek voor Winterspelen? ‘In China is het sinds 1989 nooit meer zo slecht geweest’

Half november zei Biden al een diplomatieke boycot van de Winterspelen in China te overwegen. Een woordvoerder van het Witte Huis lichtte toen toe dat de VS zich vooral “serieuze zorgen” maken over de mensenrechtensituatie in Xinjiang. Washington beschuldigt China van genocide tegen de Oeigoeren in die regio, maar Beijing ontkent dat.