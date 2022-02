Column Erben Wennemars | Irene Schouten, de torenhoge favoriet, zag er gespannen uit

Zittend in het gigantische Vogelnest, vlak voor de start van openingsceremonie, realiseer ik me opeens dan toch: ik ben op de Spelen. Pas héél erg laat is het gaan leven, dit keer. Omdat de Zomerspelen zes maanden geleden nog waren, maar vooral omdat er nooit over deze Spelen gepraat is. Ook de eerste dagen hier weer, het ging alleen maar over covid, covid, covid.