Column Thijs Zonneveld | ‘In de essentie is wielrennen net als boogschieten’

Wegwedstrijd Carapaz bezorgt Ecuador zeldzame gouden medaille, Mollema net naast het podium

12:33 Richard Carapaz is in Tokio olympisch kampioen op de weg geworden. De klimmer uit Ecuador bleef in een bloedstollende finale uit de greep van een achtervolgende groep en bezorgde zijn land zo pas het tweede goud in de historie. Bauke Mollema kon een sterke race net niet bekronen met een medaille: hij werd vierde.