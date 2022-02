Column Thijs Zonneveld | Trieste afgang Valieva had niets met sport te maken, dat was kindermishandeling

Video Hein Otterspeer: ‘Voor het programma ‘olympisch goud’ moest alles wijken’

Eindelijk kan Hein Otterspeer naar de olympische ringen kijken. Heel vaak was het net niet in zijn carrière, ook qua plaatsing voor de Winterspelen. Nu, op 33-jarige leeftijd, is hij erbij en rijdt hij morgen de 1000 meter om te winnen. ,,Ik heb er altijd in geloofd dat ik de beste kan zijn.”

17 februari