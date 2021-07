Daar is ‘ie weer! De halfnaakte ingeoliede vlaggendrager uit Tonga

De Thuisblij­vers | Esther de Geus: ‘Lil is echt mijn maatje, mijn beste vriendin’

22 juli Deze editie van de Olympische Spelen is anders dan anders, want door de coronasituatie kunnen veel mensen die dicht bij de sporters staan, niet afreizen naar het grootste sportevenement van de wereld. Zelfs naaste familie van olympiërs is niet welkom in Tokio. Hoe moet dat de komende weken met de meest trouwe fans van allemaal? In de rubriek ‘De Thuisblijvers’ praten we met hen. Vandaag in deel 3: Esther de Geus, tweelingzus van windsurfster Lilian de Geus.