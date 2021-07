Dafne Schippers heeft contact met lokale bevolking, oorlog bij estafetteploegen

Knipping komt tekort voor finale, wellicht meer Oran­je-suc­ces op schoolslag en estafette

13:41 Arjan Knipping (26) maakt vannacht geen onderdeel uit van de finale op de 400 meter wisselslag. De geboren Achterhoeker werd bij zijn olympisch debuut derde in zijn serie en had aan 4.15,83 niet genoeg voor een plek in de eindstrijd.