De droom van Joan Haanappel en Sjoukje Dijkstra komt uit: ‘Ik ben zo blij met Lindsay’

50 jaar geleden Hoe Schenk net geen vier keer goud won: ‘Ard natuurlijk lachen, maar bij de tweede start valt hij zelf op z’n bek’

Vandaag precies een halve eeuw geleden begon de goldrush van Ard Schenk in Japan. Andere Sapporo-gangers over zijn ongekende prestaties op de Winterspelen van 1972. ,,Ard had zelf niet goed door hoe historisch zijn succes was.”

3 februari