De oorbellen die Van Vleuten dan toch geluk brengen: ‘Mijn vader zou trots op me zijn geweest’

,,Die oorbellen hebben me weinig geluk gebracht", zei Van Vleuten na haar dramatische val in Rio de Janeiro toen ze op de Olympische Spelen in 2016 op weg leek naar een gouden medaille. Ze miste echter een bocht en zag haar droom in rook opgaan. Haar moeder was het niet met de woorden van haar dochter eens en zij dat de oorsieraden nog voor geluk zouden zorgen. Dat was zeker zo. In 2019 werd Van Vleuten wereldkampioen op de weg met de oorringen in. Ze reed een immense solo van 100 kilometer en bij de finish wees ze naar de oorbellen die ze van haar vader kreeg. Ze vertelde na afloop: ,,Dit is mijn manier om met mijn moeder te communiceren.”

Val in Rio de Janeiro

Ook deze Spelen droeg ze de oorbellen weer, vertelde ze vooraf al aan onze columnist Thijs Zonneveld. Ze wist dat ze vragen zou krijgen over haar val in Rio de Janeiro, maar de enige verwijzing naar dat voorval had ze in haar oren. ,,Volgens mijn moeder moet ik aan het einde zeggen dat ze me geluk hebben gebracht”, vertelde ze. Om aan te vullen: ,,Dan is mijn vader gewoon bij me.” De vader van Van Vleuten overleed twaalf jaar geleden.



Het is dan ook niet verwonderlijk als de laatste renster de streep heeft gepasseerd bij de tijdrit en de gouden olympische medaille een zekerheid is, Van Vleuten haar blik tot de camera richt. ,,Mam", roept ze! En ze grijpt naar de oorbellen. Later verklaart ze voor de camera van de NOS: ,,Ik weet zeker dat mijn vader onwijs trots op me was geweest.”