De openingsceremonie poppenkast of spektakel? Nee, het was puur cabaret

Oh Oh TokioOnze olympische debutanten Arjan Schouten en Pim Bijl delen dagelijks hun verbazing over deze bijzondere Spelen in een heen-en-weer-gesprek. Vandaag: aflevering 2.

Ha Arjan,

Zul je altijd zien: krijg je je koffer met geen mogelijkheid meer open, wordt die met veel geweld opengebroken met een schroevendraaier en blijkt vervolgens de stropdas in Rotterdam achtergebleven. Deden ze gelukkig niet moeilijk over bij de Nederlandse ambassade alhier. Bij aankomst in Minato kwam ik overigens voor het eerst écht in olympische sferen.

Japanners, vooral tieners, waren de straat opgegaan en keken met mobieltjes in de aanslag verwachtingsvol naar de strakblauwe lucht. Hier stond iets te gebeuren, zoveel was zeker. En ja hoor, even later trokken piloten van vijf straaljagers met flink wat bombarie de vijf olympische kleuren in kaarsrechte lijnen in het uitzicht, begeleid door ooohs en aaahs aan de grond.

Kortom: ze zijn er óók, Japanners die wel degelijk zin hebben in het grootse sportevenement. Dat bleek ook wel toen ze de olympische accreditatie om de hals van Telegraaf-collega Willem hadden ontdekt. Die hoorde bij de Spelen, dat moest wel een held zijn. Na mijn opmerking dat ze inderdaad te maken hadden met een very famous man, kon hun dag niet meer stuk. Een tikkie verlegen, maar zeer enthousiast gingen ze op de foto met deze grootheid uit Nederland. Op gepaste afstand, uiteraard.

Ik werd er vrolijk van, een paar uur voordat jij je richting de openingsceremonie zou begeven. Hoe vond je het daar? Poppenkast of spektakel? Een lange zit of grandioos genoten?

Pim

P.S. Zag ik daar nou een loopband?

Ha Pim,

Jaja, loopbandje. Absoluut. En die Japanse gozert maar rennen, met z’n trainingsjackie aan. Bloedjeheet daar in dat stadion. Nog even geprobeerd of ik in de airco gekoelde loge mocht tussen de Sergei Boebka’s van deze wereld. Maar helaas, gewoon bovenin op de perstribune. Ook geen straf, hoor. Wat een geweldig mooie bak. Jammer dat 68.000 stoeltjes leeg bleven, maar begrijpelijk. Regels zijn regels. Daar kan Team Argentina nog wat van leren. Heb je die zien hossen, op televisie? Wisten ze niet dat deze ceremonie een sober karakter kende? Het leek het carnaval in Buenos Aires wel...

Trouwens, Pim, wat denk jij nou van die Thomas Bach? Zou hij nou zelf geloven wat hij allemaal uitkraamt? Die openingsspeech ging weer van solidariteit, naar veerkracht, naar hoop. Dat de internationale atleten weer samen onder een dak leven, ziet hij als de belangrijkste winst, in deze moeilijke tijden. De besmettingscijfers uit het olympisch dorp liet hij gek genoeg onbenoemd.

De Japanners hadden hun best gedaan, hoor. Vuurwerk, een zwevende aardbol, veel traditionele dans en sport, Naomi Osaka op de afspraak. Maar dat Bach de wereld wijs probeerde te maken dat de Spelen om broederschap draaien en niet alleen om centen, vergalde alsnog de avond. Spektakel of poppenkast, vroeg je? Nee, puur cabaret!

Geniet van het fietsen, de goldrush gaat beginnen.

Arjan

