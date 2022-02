De pijn van reserve Rianne de Vries: ‘Je wil meejuichen, maar het is ook dubbel’

Woede om zaak Kamila Valieva (15): ‘Voor zesde Spelen op rij berooft Rusland schone atleten van hun olympische moment’

In aanloop naar de Spelen testte ze positief op doping, maar de Russische kunstrijdsensatie Kamila Valieva (15) mag tóch haar korte kür rijden op de Winterspelen in Peking. ,,Dit is maar een tussenoplossing, feit blijft dat er iemand een grote fout heeft gemaakt.”

