Deze man trouwt zowel Irene Schouten als Antoinette de Jong: ‘Ik geef geen tips voor de huwelijksnacht’

Jannes Mulder is van alle markten thuis. Hij is duivenmelker, doet aan cabaret, zit namens PvdA in de gemeenteraad van Steenwijkerland, zet zich in als jongerenwerker en is al jaren speaker bij skeeler- en schaatswedstrijden. ,,En sinds tien jaar ben ik de officiële speaker van de Friese Elfstedentocht. Maar helaas, doordat het weer de laatste tijd niet echt meezit, heb ik nog altijd niet op de Bonkevaart kunnen staan.”