Deze Nederlandse coaches winnen met Noorwegen en Canada: ‘Hier zit heel veel arbeid in’

Verderop, voor de camera’s, laten de Nederlandse vrouwen soms ongemakkelijke stiltes vallen. Remmelt Eldering praat ondertussen enthousiast en straalt. ,,Ongelooflijk mooi”, zegt de man die vier jaar geleden als coach Esmee Visser naar goud loodste en nu als bondscoach verantwoordelijk is voor het Canadese goud op de ploegenachtervolging.

Valerie Maltais, Ivanie Blondin en Isabelle Weidemann wonnen van de Japanse vrouwen na een slotronde vol dramatiek door de val van Nana Takagi in de laatste bocht. Pijnlijk ook voor Johan de Wit, bondscoach van de Japanse vrouwen, die eerder dit toernooi al twaalf dagen in een quarantainehotel door moest brengen na een positieve coronatest. Eldering: ,,Ik hoorde ineens het publiek en toen zag ik haar onderuit gaan. Maar ik dacht eigenlijk al dat we het gingen halen. Maar weet je, het boeit niet, het is klaar en wij hebben gewonnen.”

Quote Ik heb ook bij Jumbo gewerkt en daar ligt de focus op de individue­le onderdelen. Dat zit in de cultuur en dat begrijp ik ook. Bjarne Rykkje

Wat er achter het succes zit? Heel veel trainen en heel veel begeleiden, zegt hij. ,,Vier jaar geleden kregen we er met Maltais een shorttrackster bij. Haar goed inpassen heeft heel veel tijd en energie gekost. Dat betekent heel veel werk op het ijs, maar ook veel samenzitten en koffie drinken.”

Dat zegt ook Bjarne Rykkje, al even trots op de winst van de Noorse mannen Hallgeir Engebraaten, Peder Kongshaug en Sverre Lunde Pedersen. Laatstgenoemde had vorig jaar mei een zwaar fietsongeluk. ,,Pedersen heeft een bijna dood-ervaring achter de rug. Toen ik hem de eerste keer daarna zag, was ik sceptisch over of hij nog zou kunnen schaatsen. Er is daarvoor en daarna heel veel arbeid verricht. We hebben heel vaak aan de ploegenachtervolging gewerkt.”

Hoe vaak? ,,Niet dagelijks, maar wel meerdere keren per week. En tijdens individuele sessies proberen we soms delen van de training ook iets uit, met het duwen of qua formatie.” Onvergelijkbaar met hoe het er in Nederland aan toe gaat, weet Rykkje. ,,Ik heb ook bij Jumbo gewerkt en daar ligt de focus op de individuele onderdelen. Dat zit in de cultuur en dat begrijp ik ook. Uiteindelijk is de ploegenachtervolging in de medaillespiegel ook maar één medaille. Maar voor ons is dit een hoofdprijs.”

