Die Jerommekes stonden te pompen in een steriele concertzaal

Hi Pim,

Wat een kleerkasten, man. Niet normaal. Heb jij trouwens wel eens een snuifje ammoniak genomen, net voor een recordloopje? Toch eens doen, straks, op 24 oktober. Eerst even langs de Gamma, dan naar de Coolsingel. Doen die gewichtheffers ook allemaal, legde Enzo Kuworge ons even uit. Om alle zintuigen op scherp te zetten. Wisten wij veel, van de vaderlandse pers. Voor het eerst sinds 1968 weer een Nederlandse gewichtheffer op de Spelen, voor ons was werkelijk alles nieuw, vanavond. Gok jij trouwens wel eens op sport? Schrijf deze grote vriendelijke reus uit Nijmegen dan maar op voor een plak in Parijs, over drie jaar. Die uit de kluiten gewassen knaap van pas 19 jaar is nu al zesde van de wereld tussen al dat spierballengeweld uit de Kaukasus. Fascinerende avond, werd het. In een trouwens belachelijke setting. Het Tokio International Forum, waar normaal conferenties over moeilijke onderwerpen zijn, of waar klassieke muziek wordt gespeeld. Stonden ze daar te pompen, die Jerommekes, in een steriele concertzaal. Ze draaiden wel goede muziek, trouwens. Blur, Fatboy Slim, Chemical Brothers. Lekker opzwepend, ga je ook rapper van tikken. Maar goed, jij had het over hardlopen. Ik ga mee, Pim. Lopen moet zeker lukken. Hard? Mwah... Eerst eens uitzoeken hoe ik in Japan aan een fles ammoniak kom.