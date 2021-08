Dit mag je dinsdag niet missen op de Olympische Spelen

Atletiek: horden, polsstok en 200 en 400 meter

Vanaf 02.45 uur

In de Nederlandse nacht kunt u de wekker zetten of langer opblijven voor de 400 meter-series van Lieke Klaver en Lisanne de Witte en de 400 meter hordenfinale van de mannen. Maar het echte vuurwerk vindt plaats in de middag (vanaf 12.20 uur): de finale van het polsstokhoogspringen met Menno Vloon, maar bovenal ook de Zweedse ster Armando Duplantis. De afsluiter: de finale van de 200 meter bij de vrouwen, zonder Dafne Schippers.

Zeilen: spannende medalrace Bekkering/Duetz

Vanaf 05.33 uur

Het moet dinsdag dan echt de dag van Annemiek Bekkering en Annette Duetz worden, nadat hun medalrace maandag nog werd uitgesteld. Kijk eens naar de stand in de zeilklasse 49’er FX: De Nederlandse en Braziliaanse boot op 70 punten, Duitsland op 73 en Spanje op 77. In de medalrace, dinsdag vanaf 05.33 uur Nederlandse tijd, valt er veel te winnen, maar ook te verliezen. Die Nederlandse boot wordt gevaren door Annemiek Bekkering en Annette Duetz. Al jaren een vast koppel, tweevoudig wereldkampioen, en toch relatief onbekend in Nederland. Dat vinden ze zelf geen bezwaar, maar het mag duidelijk zijn dat hun beider levens voorgoed kunnen veranderen als ze de leidende positie vasthouden.

Basketbal: Dream Team

06.40 uur

Stephen Curry is er na een zwaar seizoen niet bij, LeBron James geeft de voorkeur aan de opnames van de nieuwe Space Jam-film en James Harden herstelt ook in de VS van een pittig jaar. Van een Dream Team mag wellicht geen sprake zijn, maar nog altijd heeft Amerika een geweldige basketbalploeg afgevaardigd naar de Spelen in Japan. Met Kevin Durant, al goed voor goud in Londen en Rio, als de grootste ster. De vedette van de Brooklyn Nets passeerde in de groepsfase al Carmelo Anthony als VS’ meest scorende olympiër ooit. En ook Damian Lillard en Jayson Tatum steken bij Amerika in uitstekende vorm.

De poule werd ondanks een verlies tegen Frankrijk natuurlijk overleefd, dinsdag wacht in Saitama de knock-outfase met meteen een kraker in de kwartfinale tegen Spanje. Daar in de formatie de broers Pau (41) en Marc (36) Gasol. Beiden er al eerder bij in Peking (brons), Londen (zilver) en Rio de Janeiro (zilver). Kan Spanje het eerste land sinds 2008 (Argentinië) worden dat Amerika van het goud houden?

Baanwielrennen: de toppers van de teamsprint

Vanaf 08.30 uur

De dag der dagen voor de Nederlandse teamsprinters. De jarenlange missie moet dinsdag met goud bekroond worden op de wielerbaan in Izu, Japan. Jeffrey Hoogland, Roy van den Berg, Harry Lavreysen en Matthijs Büchli zijn de torenhoge favoriet, met drie wereldtitels op rij en het wereldrecord in handen.

Met een ander paspoort in bezit reden topsprinters als Theo Bos, Nils van ’t Hoenderdaal en Sam Ligtlee nu ongetwijfeld ook de Spelen, maar de Nederlandse teamsprintselectie haalden ze niet, wat alles zegt over het gigantisch hoge niveau. Concurrentie? Houd sowieso maar rekening met Groot-Brittannië, de regerend olympisch kampioen met vedette Jason Kenny. Het Britse team is geniaal in vier jaar lang verstoppertje spelen en er staan als het moet. Maar of het nu genoeg is om de Hollanders te stoppen?

Waterpolo: pittig karwei voor Oranje in kwartfinale

Vanaf 11.20 uur

De waterpolosters wacht dinsdagochtend een flinke klus in de kwartfinale tegen Hongarije. De ploeg van bondscoach Arno Havenga speelt om 11.20 uur (Nederlandse tijd) in het Tatsumi Waterpolo Centre. De vrouwen kenden een wisselvallige poulefase. Ze schoten er lustig op los maar incasseerden ook te veel tegengoals.

Bij Oranje zijn alle ogen gericht op de 20-jarige Simone van de Kraats. Het linkshandige talent is momenteel topscorer van het waterpolotoernooi met 19 goals. Bondscoach Havenga is beducht voor Hongarije. ,,Een supersterke tegenstander. Ons track record tegen Hongarije is niet goed. We moeten geconcentreerd verdedigen.”

Turnen: finale Bart Deurloo

Vanaf 11.39 uur

Het was kantje boord, maar Bart Deurloo plaatste zich vorige week voor de finale op de rekstok. En na die wedstrijd kondigde hij al aan meer in petto te hebben voor die eindstrijd. Hij wil een oefening turnen met een hogere uitgangswaarde. Deurloo is niet van het berekende turnen, hij gaat ‘all in’. En als dat goed gaat, is alles mogelijk.

