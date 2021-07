Dit mag je morgen niet missen op de Olympische Spelen

Er gaat in Tokio geen dag voorbij of er zijn medaillekansen voor Nederland. Dag 9 vormt daarop geen uitzondering. Een greep uit de hoogtepunten van de zondag in Tokio.

Zwemmen: finales 50 meter vrij

Vanaf 03.30 uur

Op de slotdag van het olympisch zwemtoernooi twee sprintfinales met Nederlandse inbreng. Thom de Boer ziet op de 50 meter vrije slag kansen achter de torenhoge favoriet Caeleb Dressel uit de VS. Een medaille zou een sensatie zijn voor de 29-jarige parttime zwemmer uit Alkmaar. De Boer combineert zijn zwemcarrière met een drukke baan als financieel analist.



Ranomi Kromowidjojo staat op de Olympische Spelen voor de derde keer in successie in de finale van de 50 vrij. Na haar olympische titel in 2012 eindigde ze vijf jaar geleden in Rio teleurstellend als zesde. ‘Kromo’ ziet zichzelf als outsider voor een medaille.

Hockey: kwartfinale Nederland-Australië

Vanaf 05.00 uur

Het was een dooddoener, maar de hockeyers moeten wel zo denken. Zondag begint het toernooi opnieuw, klonk het na de groepsfase. Daarin werd twee keer verloren, een keer gelijkgespeeld en twee keer moeizaam gewonnen. Daardoor rolde Australië uit de bus als tegenstander in de kwartfinale. En dat wil je eigenlijk niet, als Oranje zijnde. Maar het gebeurt wel vaker dat de nummer 4 in de kwartfinale de nummer 1 verslaat. Dus in die zin klopt het cliché: er is nog helemaal niets verloren voor het Nederlands elftal.

Volledig scherm Nederlandse hockeyers. © Pro Shots / George Deswijzen

Zeilen: medalrace laser

Vanaf 08.33 uur

Marit Bouwmeester wil het zeilen domineren zoals Sven Kramer dat jarenlang in het schaatsen deed. Winnen, altijd, overal. Dus stond ze daar donderdag in de Baai van Enoshima vol chagrijn, na een mislukte dag met een valse start. Het goud was weg, misschien was er nog kans op brons, maar die plak zou ze bij wijze van spreken zo de zee in smijten.



Maar toen kwam de vrijdag. Was er geen wind, had Bouwmeester de meeste vaart en haar concurrenten een baaldag. Vooral Anne-Marie Rindom, die 26ste werd en werd gediskwalificeerd. Die staat ineens nog maar xx punten voor. Als ze in de medalrace vandaag opnieuw tenonder gaat aan de spanning, kan Bouwmeester alsnog haar titel prolongeren.

Volledig scherm Marit Bouwmeester © EPA

Atletiek: het koningsnummer

Vanaf 14.50 uur

De afgelopen edities veruit het best bekeken nummer van de Olympische Spelen. Als Usain Bolt de 100 meter ging lopen, schakelde de hele wereld in. Het Jamaicaanse sporticoon won ook drie keer op rij. Hij heeft na zijn pensioen een gapend gat achtergelaten in de wereld van het sprinten. De favorieten van nu zijn anonieme atleten vergeleken bij Bolt. Maar voor wie in Tokio het koningsnummer wint, gaat de wereld uiteraard veranderen. Om 14.50 Nederlandse tijd klinkt het startschot.

Volledig scherm Andre De Grasse. © AP

Klik op onderstaande ringen om rechtstreeks naar al het olympisch nieuws, onze podcasts en video’s en het complete programma te gaan.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s over de Olympische Spelen.

Beluister hieronder onze olympische podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder het complete schema van de Olympische Spelen, waarbij je precies kunt zien wanneer de Nederlandse atleten in actie komen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.