Dochter Bruce Springsteen in olympische springequipe VS

Ontketende Femke Bol noteert wéér Nederlands record: ‘Denk dat ik nog wel sneller kan’

1 juli Femke Bol heeft bij de Diamond League in Oslo opnieuw toegeslagen op de 400 meter horden. De 21-jarige Amersfoortse atlete won de race in de Nederlandse recordtijd van 53,33 seconden. De Oekraïense Anna Ryzjykova eindigde als tweede in 54,15. Haar landgenote Viktoria Tkatsjoek finishte als derde in 54,62.