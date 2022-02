Dolblije shorttrackers ontvangen gouden medaille

Emoties komen los bij monobob­ster Karlien Sleper: ‘Ik ben zó trots’

Karlien Sleper was geëmotioneerd toen ze na de vierde run van het eerste olympische monobobtoernooi uit haar slee stapte. De 29-jarige Nederlandse eindigde bij de Spelen in Beijing als zestiende, maar was trots op haar prestatie.

