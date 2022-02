Domper voor achtervolgingsploeg: Wüst, Schouten en De Jong gaan op brons

Nederland wist op het ploegonderdeel, dat wordt verreden sinds de Olympische Spelen van Turijn in 2006, slechts één keer goud te halen bij de mannen en vrouwen. Beide teams veroverden de olympische titel bij de Spelen van Sotsji in 2014. De vrouwen verloren bij de Spelen in Pyeongchang vier jaar geleden de finale van Japan.

De schaatssters hadden zich met de derde tijd geplaatst voor de halve finales. Dat was een allesbehalve vlekkeloze rit, maar bovenal was hij ruim 3 seconden langzamer dan Japan en Canada. Het trio was na afloop ook ontevreden en in interviews leek ook weinig chemie tussen Wüst, Schouten en De Jong.



In de halve finale stuurde bondscoach Jan Coopmans exact dezelfde opstelling het ijs op. Oranje begon snel tegen de Canadezen en nam een kleine voorsprong. De drie Canadese schaatssters, Valerie Maltais, Ivanie Blondin en Isabelle Weidemann, reden echter dicht bij elkaar en haalden als team een hoger tempo dan het Nederlandse team, dat niet zo goed in formatie schaatste. In de laatste rondjes kon Schouten op kop die achterstand niet meer goedmaken.