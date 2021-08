Drama voor turner Bart Deurloo: zevende plaats na val in rekstokfinale

Vier van de acht turners kwamen tijdens hun oefening ten val. De olympische titel was voor de Japanner Daiki Hashimoto. De pas 19-jarige turner, vorige week al winnaar van de meerkampfinale, kwam uit op een score van 15,066. De Kroaat Tin Srbic, de wereldkampioen van 2017, veroverde zilver: 14,900. Het brons ging naar de Rus Nikita Nagorni in 14,533.

Ook de Kazak Milan Karini, de Japanner Takeru Kitazono en de Australiër Tyson Bull kwamen ten val. Deurloo, die als laatste aan de beurt was, had het zien gebeuren en ging zelf bij zijn tweede vluchtelement in de fout.

Op zaterdag 24 juli stond Deurloo al in de kwalificaties voor de rekstokfinale in Tokio. Hij deed het toen aanzienlijk beter dan Epke Zonderland en haalde de finale wel. Deurloo turnde toen een goede oefening met onder meer een combinatie van twee vluchtelementen. Zijn optreden werd door de jury beloond met een score van 14.400, flink hoger dan zijn score in de finale dus. Dat was toen genoeg om als achtste met de hakken over de sloot een plaats in de eindstrijd af te dwingen.