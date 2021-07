Droom Djokovic in duigen: Zverev dwarsboomt weg naar golden slam

Alexander Zverev heeft voor een daverende stunt gezorgd op het olympisch tennistoernooi. De Duitser was in de halve finale te sterk voor Novak Djokovic en maakte zo een einde aan diens kans op een golden slam: 1-6, 6-3 en 6-1.

Djokovic was heer en meester in de eerste set en schreef die met 1-6 op zijn naam. In set twee was Zverev de bovenliggende partij en de Duitser won met 6-3. In de beslissende derde set was er geen houden aan voor de Servische nummer één van de wereld, die er in de laatste game op eigen service al niet meer in geloofde: 6-1.

Djokovic won dit seizoen de Australian Open, Roland Garros en Wimbledon, maar olympisch goud zat er niet in. En dus ook geen historische golden slam, want daarvoor waren een gouden plak in Tokio en vervolgens de eindwinst op de US Open noodzakelijk.

Zverev staat in de finale tegenover Karen Khachanov, de nummer 25 van de wereld. Djokovic treft in de strijd om brons Pablo Carreno Busta, de nummer 11 van de ranking. In 2008, op de Spelen in Peking, pakte de Serviër ook al brons.

Volledig scherm Alexander Zverev staat in de olympische finale. © AFP

Djokovic had de tweede tennisser kunnen worden die vijf grote titels in een seizoen verovert. In 1988 lukt het Steffi Graf, een landgenote van Zverev. Graf won toen alle vier de grand slams en goud op de Spelen van Seoul.

Voor Djokovic is het zijn vierde nederlaag van het jaar en zijn eerste sinds 16 mei, toen hij de finale van het masterstoernooi van Rome verloor. Sindsdien won hij het toernooi van Belgrado, Roland Garros en Wimbledon.

