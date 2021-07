Dubbelvier zorgt na 25 jaar weer voor olympische goud bij mannen: ‘We hebben het gewoon geflikt’

De roeiers van de dubbelvier hebben Nederland op de Olympische Spelen van Tokio de eerste gouden medaille bezorgd. Het viertal bereikte in de Japanse hoofdstad het grote einddoel. Dirk Uittenbogaard, Abe Wiersma, Tone Wieten en Koen Metsemakers, de bemanningsleden van het Nederlandse vlaggenschip in Tokio, waren ondanks een misslag in het begin nipt de sterkste in de finale. Ze bezorgden Nederland de eerste gouden roeimedaille bij de mannen in 25 jaar.

De Nederlandse boot won de afgelopen twee jaar zo’n beetje alle races en gold als regerend wereldkampioen als torenhoge favoriet voor de titel. Smetje was de nederlaag tegen Italië op de EK eerder dit jaar in Varese. Dat werd op de Sea Forest Waterway vakkundig weggepoetst, al leek het nog even mis te gaan.

Medailleregen: goud, tweemaal zilver en brons

De Nederlandse roeiploeg zorgde op de vijfde olympische dag voor groot succes. De oogst was liefst vier medailles, waaronder dus het eerste goud voor TeamNL. Daarnaast werd twee keer zilver en eenmaal brons binnengehaald.

Uittenbogaard bleef in het begin van de race met zijn linkerriem hangen en miste een slag. Het viertal moest de leiding meteen afstaan en viel terug naar de vierde plaats. ,,Er was erg veel zijwind. We wisten dat het op dat stuk lastig was, omdat er een opening zit in de baan”, aldus Uittenbogaard. ,,Ik zat tegen de wind in te leunen en ik heb iets te veel geleund, denk ik. Toen was ik de controle even kwijt. We hebben het meteen opgepakt en ik zag in mijn ooghoeken dat andere ploegen er ook last van hadden.”

Volledig scherm © ANP Nederland knokte zich echter terug en nam na 1500 meter de leiding weer over van Groot-Brittannië. Met 5.32,03 zetten de vier zelfs de snelste tijd ooit neer. De Britse roeiers pakten het zilver, brons was er voor Australië. ,,We hebben hier zo lang naartoe gewerkt en hebben het gewoon geflikt”, zei Tone Wieten.

Volgens Wieten was het gelukt omdat de dubbelvier de focus had weten te behouden, ondanks de coronabesmettingen binnen de Nederlandse roeiploeg. ,,We hebben de focus bij onszelf gehouden. Dat was de laatste week even moeilijk, maar we hebben het voor elkaar gekregen.” Hij refereerde daarmee aan de bewogen week voor de roeiploeg, die drie leden zag wegvallen vanwege een positieve coronatest. Hoofdcoach Josy Verdonkschot van de vrouwenboten, skiffeur Finn Florijn en een staflid moesten in quarantaine.

Voor Uittenbogaard en Wieten is het hun tweede olympische medaille. Het duo zat bij de Spelen van 2016 in Rio in de Holland Acht, die brons won. Naast het goud van de dubbelvier behaalde de Nederlandse roeiploeg ook nog twee keer zilver en eenmaal brons op de vijfde dag van de Olympische Spelen.

