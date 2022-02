Eerste Peking-goud voor langlaufster Therese Johaug

Johaug nam al snel het initiatief in de wedstrijd over de kunstsneeuw in Zhangjiakou. Na de wissel sprong de veertienvoudig wereldkampioene weg uit de kopgroep, waarna de Noorse haar eerste individuele olympische titel binnenhaalde.

Johaug had op de Spelen van 2010 in Vancouver al goud gepakt met de Noorse estafetteploeg op de 4x5 kilometer. Vier jaar later in Sotsji pakte ze zilver (30 kilometer) en brons (10 kilometer). De langlaufster ontbrak op de Spelen van Pyeongchang 2018 vanwege een dopingschorsing. Ze testte positief op een verboden middel dat ze naar eigen zeggen via een zonnebrandmiddel voor de lippen in haar lichaam had gekregen.