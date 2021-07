Eindhovense Lisa Scheenaard overtuigend naar halve finale dubbeltwee

Lisa Scheenaard uit Eindhoven en Roos de Jong hebben zich in de dubbeltwee voor de halve finales geplaatst. In de laatste serie tijdens de Olympische Spelen in Tokio zetten de twee roeisters de snelste tijd van het veld neer na een sterke eindsprint: 6.49,90.

Scheenaard, vier jaar geleden in Rio nog reserve, bewees eerder al met De Jong tot de wereldtop te behoren. In een eerder interview met deze site keek ze al reikhalzend uit naar ‘Tokio’. ,,De bondscoach weet wat wij kunnen in deze boot.”

Ook Melvin Twellaar en Stef Broenink hebben zich overtuigend geplaatst voor de halve finales in de dubbeltwee. De zilveren medaillewinnaars bij het EK, eerder dit jaar in Varese, waren de snelsten in de drie heats van dertien landen: 6:08.38. Die tijd betekende een olympisch record. Twellaar en Broenink komen in de nacht van zondag op maandag in actie voor een plek in de finale.

Twellaar en Broenink verbeterden het olympisch record van de Franse dubbeltwee. Die kwam in de eerste heat uit op 6.10,45 en was al sneller dan het oude olympisch record van 6.11,30 van de Spelen in Londen 2012.

,,Die tijd hadden we niet echt verwacht, want er stond een fikse zijwind. Maar het zegt ons nog niet zoveel. We zijn daar niet mee bezig. Belangrijker is dat we in de volgende race de finale halen”, zei Broenink. ,,Dit zijn de Olympische Spelen en dan kan het zomaar dat je door de spanning wordt bevangen of je door bijzaken laat afleiden, maar het ging heel goed. Vooral de start. Daar hebben we natuurlijk honderden keren op geoefend, maar het moet maar ook lukken op het moment dat het echt moet.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De roeiers van de dubbelvier liggen voorlopig op koers voor hun grote einddoel, goud op de Olympische Spelen. Het Nederlandse viertal won op de Sea Forest Waterway in Tokio met overmacht hun serie en plaatste zich voor de finale. Dirk Uittenbogaard, Abe Wiersma, Tone Wieten en Koen Metsemakers zijn de regerend wereldkampioenen en gelden als favoriet voor de olympische titel. Hun boot is ook het ‘vlaggenschip’ van de Nederlandse roeiploeg.

De vier mannen trotseerden een lastige zijwind op de olympische roeibaan en klokten 5.39,80 in de race over 2 kilometer. De boot van Australië werd op bijna 2 seconden achterstand (5.41,54) tweede. In de andere heat waren Polen (5.39,25) en Italië (5.39,28) iets sneller dan de Nederlandse vier, maar de tijden zeggen niet veel in de wisselende omstandigheden.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

,,We hebben onze favorietenstatus waargemaakt, want we winnen onze serie in lastige condities. De wind kwam overal vandaan”, zei Uittenbogaard. ,,We werden bij vlagen echt opzij geduwd. Die wind was vrij lastig op te vangen, maar we zijn er goed doorheen gekomen.”

Volledig scherm Roos de Jong en Lisa Scheenaard actie in de dubbel twee tijdens hun serie roeien op de Sea Forest Waterway op de Olympische Spelen. © ANP

Ook de vrouwen dubbelvier mag zich opmaken voor de finale. De boot met daarin Laila Youssifou, Inge Janssen, Olivia van Rooijen en Nicole Beukers eindigde als tweede in de eerste heat in een tijd van 6.19,32. Regerend olympisch kampioen Duitsland (6.18,22) was iets sneller. De klassering was echter goed voor een rechtstreekse plek in de finale. Beukers en Janssen waren er vijf jaar geleden ook al bij op de Spelen in Rio, toen de dubbelvier zilver veroverde. Youssifou en Van Rooijen zijn nieuw in de boot. In de nieuwe bezetting heeft de boot amper aan kwaliteit ingeboet. De vrouwen dubbelvier prolongeerden eerder dit jaar in het Italiaanse Varese al hun Europese titel. De finales van de dubbelvier zijn dinsdag 27 juli.

Sophie Souwer plaatste zich rechtstreeks voor de kwartfinales van de skiff. De 34-jarige Nederlandse eindigde in haar serie als tweede achter de ervaren Nieuw-Zeelandse Emma Twigg.

Finn Florijn slaagde er bij de mannen in de skiff niet in een directe plek in de kwartfinales af te dwingen. De 21-jarige Leidenaar, de jongste roeier uit de Nederlandse equipe, kwam in zijn serie als vierde over de finishlijn en dat betekende een doorverwijzing naar de herkansingen. De Duitse regerend wereldkampioen Oliver Zeidler won overtuigend de heat.

Volledig scherm Sophie Souwer. © REUTERS

Klik op onderstaande ringen om rechtstreeks naar onder meer al het olympisch nieuws, onze podcasts en video’s en het complete programma te gaan.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s over de Olympische Spelen.

Beluister hieronder onze olympische podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder het complete schema van de Olympische Spelen, waarbij je precies kunt zien wanneer de Nederlandse atleten in actie komen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.