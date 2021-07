Epke Zonderland hakt knoop door en beëindigt imposante loopbaan

Eerder op de dag liet Zonderland nog in het midden of hij een verlengstuk aan zijn carrière zou breien door half oktober mee te doen aan de WK, eveneens in Japan. Maar enkele uren later hakte hij de knoop door en nam hij definitief afscheid van zijn bestaan als topturner.

,,Vlak na mijn oefening was het gevoel nog wel aanwezig en dacht ik: had ik nog maar langer gehad”, zei Zonderland. ,,Maar op dit moment ben ik heel tevreden over wat ik vandaag heb kunnen doen. Ik ben blij dat ik op deze manier een mooi einde aan mijn carrière heb kunnen maken.”



In 2012 werd Zonderland op slag een Nederlandse sportgrootheid toen hij in Londen olympisch goud veroverde op de rekstok. Het leverde de turner de titel Sportman van het Jaar op, een eer die hem ook in 2009, 2011 en 2013 te beurt viel. Zijn internationale carrière besloeg ruim vijftien jaar. Daarin veroverde Zonderland, naast goud in Londen, onder meer drie wereldtitels.