Eva de Goede al ‘rummikubbend’ klaar voor vierde Spelen: ‘Van baby's naar oma’s’

Het contrast met haar drie eerdere Spelen zal groot zijn. In Peking, Londen en Rio de Janeiro werden de hockeysters telkens vergezeld door hun familieleden. Dit keer zijn ze volledig op elkaar aangewezen en is de bewegingsvrijheid beperkt.

,,We spelen nu heel veel spelletjes”, aldus De Goede. ,,Vooral Rummikub is heel populair in ons team. We hebben ons op het ergste voorbereid en gingen ervan uit dat we heel erg opgesloten zouden zitten. We houden elkaar wel bezig en zoeken elkaar veel op in onze appartementen.”

Na een trainingskamp in Gifu arriveerden de hockeysters eerder deze week in het olympische dorp. “Het begint steeds meer te kriebelen. Het worden mijn vierde Olympische Spelen, maar alles is toch weer even indrukwekkend. Vooral bij de nieuwe meiden overstroomt hun hoofd helemaal. Heel erg gek misschien, maar ook voor mij is de magie nog steeds heel erg indrukwekkend.”

Bij vertrek naar Tokio plaatste De Goede nog een reeks foto’s op Instagram. ,,Klaar voor vertrek, deel 4", schreef ze bij de fotoserie waarop ze telkens met Lidewij Welten op Schiphol poseert in haar olympische teamkleding. ,,Van baby’s naar oma’s”, voegde ze eraan toe.

,,Je merkt wel dat naarmate je ouder wordt, dat je rol in het team een beetje verandert”, aldus De Goede, uitgegroeid tot een van de leiders en boegbeelden van het team. ,,Het worden wel mijn laatste Spelen, maar het wordt niet mijn laatste toernooi. Ik ga hier gewoon heel erg van genieten en ik zie wel wanneer dat laatste toernooi komt.”

In aanloop naar het EK was de pols van De Goede een onderwerp van gesprek, maar in Tokio is dat geen issue meer. ,,Dat gaat heel goed en ik draag geen brace meer. Ik denk er niet eens meer over na en ben het eigenlijk al bijna weer vergeten.”

Zaterdag nemen de hockeysters het in het lege Oi Hockey Stadium op tegen India. ,,Dan sta je hier in dit prachtige stadion en dan weet je dat dit leeg blijft”, zei De Goede na de oefenwedstrijd tegen Nieuw-Zeeland (2-1). ,,We gaan er gewoon zelf een feestje van maken, dat is in ieder geval de bedoeling. De sfeer in het team is goed en we zijn heel erg in verbinding met elkaar. Daar zijn we altijd naar op zoek geweest.”

Bij haar debuut in Peking (2008) pakte De Goede met haar ploeg goud, net als in Londen (2012). Op de Spelen van 2016 in Rio de Janeiro werden de hockeysters tweede.

Volledig scherm Eva de Goede gaat op voor haar vierde Olympische Spelen. © AP, ANP

