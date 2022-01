Even voorstellen: deze 42 wintersporters gaan op goudjacht in Peking

‘IOC moet zorgen dat het niet medeplich­tig wordt aan enige schendin­gen van de rechten van atleten’

Atleten die zich niet volgens de olympische gedachte of de Chinese regels en wetten gedragen, kunnen rekenen op sancties. Dat heeft een officiële medewerker van de organisatie van Peking 2022 geantwoord op vragen of atleten zouden kunnen protesteren bij de Spelen van volgende maand in China.

19 januari