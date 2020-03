FIFA juicht uitstel Spelen toe: ‘We moeten corona verslaan’

Maurits Hendriks: Spanning eraf, maar ook heel veel vragen

14:37 Technisch directeur van NOC*NSF Maurits Hendriks is blij dat het IOC vanmiddag duidelijkheid heeft verschaft over het uitstellen van de Olympische Spelen van Tokio. ,,Het is toch snel gegaan de afgelopen dagen. We weten nu: er zijn geen Spelen tot de wereld coronaveilig is. Ze worden niet vóór januari gehouden. Dat zorgt voor een zucht van verlichting.”