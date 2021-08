FOTO’S | Ook dit zijn de Spelen: een knuffel, aai of arm ter troost

Koning en koningin noemen prestatie Sifan Hassan historisch: ‘Zij is een voorbeeld voor velen’

12:46 Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben zondag hun complimenten gegeven aan de Nederlandse deelnemers aan de Olympische Spelen in Tokio. ,,Ook in de laatste dagen van de Olympische Spelen is #TeamNL op dreef”, schrijft het paar op sociale media. In het bijzonder feliciteren zij Sifan Hassan met haar derde medaille.