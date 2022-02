Fraaie boodschap openingsceremonie Olympische Spelen, maar harde werkelijkheid genegeerd

Koken & Eten Mie blijkt stiekem gewoon Italiaanse pasta: ‘Mensen willen graag bedonderd worden’

In de uitzending van Keuringsdienst van Waarde was gisteren te zien dat de mienestjes die je in de supermarkt koopt niets te maken hebben met Chinese mie. Briljante uitzending, vinden veel kijkers: ‘Ze laten keer op keer zien hoe marketing de wereld van voedsel heeft overgenomen.’

13:38