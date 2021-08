Franse coach Oranje-handbalsters klaar voor kraker tegen vaderland: ‘Kan niet zeggen dat het me niets doet’

Bondscoach Emmanuel Mayonnade van de Nederlandse handbalsters geeft het eerlijk toe. ,,Op de vorige Spelen juichte ik voor Frankrijk toen ze wonnen van Nederland, dat begrijp je wel hè? Het is heel speciaal om nu tégen Frankrijk te spelen, ik kan niet zeggen dat dat me niets doet”, aldus Mayonnade, die het morgen ochtend met zijn ploeg in de kwartfinales van de Olympische Spelen opneemt tegen zijn vaderland. ,,Natuurlijk hoop ik nu dat Nederland wint.”

De 38-jarige Fransman is sinds begin 2019 bondscoach van de handbalsters en leidde Oranje een jaar later in Japan naar de wereldtitel. ,,Ik heb met Nederland nog nooit tegen Frankrijk gespeeld op een groot toernooi. Het is leuk om ‘mijn’ land nu te treffen, maar ook niet meer dan dat. Iedereen zegt dat dit de belangrijkste wedstrijd van de Spelen wordt. Ik begrijp dat wel. Als we deze winnen, dan gaan we om de medailles spelen”, aldus Mayonnade, die in de Franse competitie ook al jaren clubtrainer is van FC Metz.

Vijf jaar geleden stonden de handbalsters in de halve finales van de Spelen tegenover Frankrijk. De ploeg, destijds onder leiding van Henk Groener, verloor met 24-23. In de slotseconde belandde een schot van Lois Abbingh toen op de paal. Oranje verliet Rio zonder medaille, omdat de wedstrijd om het brons ook verloren ging.

Quote De eerste 45 minuten waren perfect Emmanuel Mayonnade over eerste helft tegen Montenegro

,,Een aantal speelsters uit mijn selectie was er toen al bij. We hebben het niet over dat duel uit 2016 gehad, misschien komt het nog wel even te sprake”, zegt Mayonnade. ,,Maar we zijn vijf jaar verder, dit is een ander toernooi.”



Volgens Laura van der Heijden, al jaren een vaste waarde in de handbalploeg, is van revanchegevoelens geen sprake. ,,Maar het zou wel heel lekker zijn als we nu wel winnen.”

Nederland won in de groepsfase vier van de vijf wedstrijden. Alleen van Noorwegen werd verloren (27-29). ,,Maar ook toen hebben we het grootste gedeelte van de wedstrijd prima gespeeld, dat geeft vertrouwen”, aldus Van der Heijden. ,,We gaan met een goed gevoel naar woensdag. Frankrijk heeft veel sterke en snelle speelsters. Onze bondscoach kent ze natuurlijk goed. Ik denk dat hij een goede tactiek kan bedenken om hun individuele speelsters en speelstijl aan te pakken.”

Volledig scherm Laura van der Heijden. © REUTERS

De handbalsters gaven in de laatste groepswedstrijd tegen Montenegro een voorsprong van 25-16 in het laatste kwartier nog bijna uit handen. Oranje wist de zege ternauwernood binnen te halen (30-29). ,,De eerste 45 minuten waren perfect, we lieten toen misschien wel ons beste spel op deze Spelen zien”, zegt Mayonnade.



,,Maar met het einde van de wedstrijd kan ik niet tevreden zijn. Montenegro scoorde vijf keer op rij, dat mag niet. We zeggen steeds tegen elkaar: de tegenstander kan één keer scoren, maar niet drie, vier of vijf keer achter elkaar. Tegen Frankrijk zullen we ons spel uit de eerste 45 minuten moeten laten zien.”

