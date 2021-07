Franssen buigt voor topfavoriet Abgegenou in kwartfinales, De Wit klaar

Judoka Juul Franssen is in Tokio uitgeschakeld in de strijd om olympisch goud. De Nederlandse verloor in de kwartfinales in de klasse tot 63 kilogram van vijfvoudig wereldkampioene Clarisse Abgegenou uit Frankrijk.

Franssen was de dag begonnen met een zege op de Servische Anja Obradovic en in de tweede ronde won de 31-jarige Nederlandse van de Australische Katharina Haecker. In de kwartfinales bleek topfavoriet Abgegenou echter een maatje te groot.



Voor Franssen rest nu nog slechts een herkansing, waarmee uiteindelijk maximaal brons valt te verdienen. In de herkansing wacht de Braziliaanse Ketlyn Quadros uit Brazilië. Mocht ze die wedstrijd winnen, dan strijdt ze met een verliezer van een halve finale om een bronzen plak.

De herkansingen beginnen om 10.00 uur Nederlandse tijd.

De Wit klaar

Frank de Wit is klaar in het het toernooi in de klasse tot 81 kilogram. Hij verloor in de achtste finales van de Duitser Dominic Ressel en komt nu ook niet meer in aanmerking voor brons.

De Wit was in de eerste ronde nog veel te sterk voor Peniamina Percival uit Samoa, maar vervolgens bleek Ressel het eindstation voor de Nederlandse nummer vijf van de wereld. De partij werd beslist in de golden score met waza-ari. De videoscheidsrechter moest de beelden nog bekijken, maar kwam na een halve minuut tot de conclusie dat het toernooi ten einde was voor de Nederlander. De Wit is de nummer 5 van de wereld, Ressel is de mondiale nummer 10.

De 25-jarige De Wit maakte voor de tweede keer zijn opwachting op de Spelen. Vijf jaar geleden wist hij in Rio de Janeiro geen wedstrijd te winnen. Vorige maand werd De Wit op de WK in Boedapest nog derde.

Bekijk hieronder alle tussenstanden en uitslagen in het olympisch judotoernooi.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm © REUTERS

Beluister hieronder onze olympische podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s over de Olympische Spelen.

Bekijk hieronder het complete schema van de Olympische Spelen, waarbij je precies kunt zien wanneer de Nederlandse atleten in actie komen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.