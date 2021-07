Geen disco Duplex, maar racen naar Tokio voor Mollema, Kelderman en Van Baarle

Door Pim Bijl



Geen discotheek Duplex, voor de pandemie de plek waar Dylan van Baarle eigenlijk niet wilde belanden maar op de een of andere manier toch altijd te vinden was de avond en nacht na de Tourfinish. Om in groten getale bier achterover te slaan en de grote ronde met een uitroepteken af te sluiten. Nee, dit keer een vluchtig gesprekje met de ploeggenoten van Ineos en dezelfde avond nog met het vliegtuig naar Japan.



,,Maar ik heb de Duplex niet echt gemist, hoor”, zegt Van Baarle. ,,Het was natuurlijk wel gek niet aan het bier te gaan en de boel bij de bussen heel snel af te handelen. Zes van de zeven jongens moesten alweer door. Dus het was fietsen inpakken en richting Tokio. Echt afsluiten was er niet bij.”