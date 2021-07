Handboogschutters nipt buiten podium na thriller tegen Japan

Van den Berg kreeg in de vierde set de kans om Oranje de winst te bezorgen, maar zijn pijl vloog in de 8 in plaats van in de benodigde 9 of 10. In de shoot-off schoten beide landen met drie pijlen 28 punten bij elkaar, maar omdat de laatste Japanse pijl in het midden van de 10 belandde, ging het brons naar het gastland van de Spelen.