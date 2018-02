Harde woorden bondscoach Otter: Onbegrijpelijke black-out van Breeuwsma

Knegt sprak eerder vanochtend na de gereden halve finale woorden van dezelfde strekking. De gemaakte afspraken werden niet nagekomen. Dat verweet hij het team. ,,De laatste acht ronden ging het mis, op cruciale momenten. Dat tegenstanders bij Dennis Visser weg zouden rijden, was vooraf een beetje voorspeld. Dat is ook helemaal niet erg. Elk team heeft z'n zwakke schakel. We hadden een tactiek voor het einde en die werd totaal niet nageleefd." En over de verdeling van de laatste ronden over drie shorttrackers, zei hij: ,,Het was meer één ronde, twee en dan weer één."



Hij probeerde de achterstand met een uiterste krachtsinspanning goed te maken, maar dat had diskwalificatie tot gevolg. In de laatste bocht schaatste hij de Canadees Samuel Girard onderuit.



Het gevoel van Sotsji is niet te vergelijken met nu, vindt Knegt. ,,Nu hadden we het zelf in de hand. Dit is onze eigen schuld. We hebben het met z'n vieren niet goed gedaan. Het hoort wel bij shorttrack, het is onderdeel van de sport. Maar het is zwaar klote.''