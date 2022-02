Hartjes van Irene Schouten, Sven Kramer nog niet klaar en de 3 regels van Sjinkie Knegt

Een dag na haar val maakt Suzanne Schulting via Instagram duidelijk dat de shorttrackers niet aan deze Spelen zijn begonnen, zoals ze hadden gehoopt. ,,Gisteren was een dag met gemengde gevoelens", schrijft Schulting. ,,We weten hoe sterk we zijn, daarom is het zo frustrerend dat we de A-finale niet hebben gehaald.”



Maar het team behoudt wel zijn gevoel voor humor ondanks de teleurstelling. ,,Om met de woorden van Sjinkie Knegt te spreken: ,,We hebben 3 regels in het shorttrack. 1: Krijg geen corona. 2: Val niet (op dit onderdeel zijn we niet geslaagd). 3: Krijg geen straf.”