Heemskerk wel, ex-kampioene Kromowidjojo niet naar halve finales vrije slag

Judoka Sanne van Dijke verliest halve finale en gaat op voor brons, Van 't End is klaar

11:48 Sanne van Dijke is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale in de klasse tot 70 kilo. De nummer 3 van de wereld gaat straks in de troostfinale op voor de bronzen medaille. Van Dijke verloor in de halve finale van de Oostenrijkse Michaela Polleres. In de strijd om het brons komt ze uit tegen de Duitse Giovanna Scoccimarro.