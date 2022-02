Het gouden sprookje van Kjeld Nuis: ‘Wat je op tv ziet, is nog geen schim van wat wij meemaken’

Door Pim Bijl



Kjeld Nuis, type spraakwaterval, valt na vijftien minuten euforisch napraten even een moment stil. Misschien is het wel allemaal lariekoek, zegt hij, en vertelt hij zijn versie van deze gouden medaille wel te sprookjesachtig. Hij schudt met zijn hoofd. ,,Maar écht, ik ging in dat sprookje mee.”



Het sprookje van Wüst. Ergens voelde haar situatie als de zijne. Beiden eerst jarenlang haast vanzelfsprekend winnen. En de laatste twee jaar zeker niet meer. Via een livestream zag Nuis een dag voor zijn rit haar 1500 meter-race. ,,Een tranentrekkertje. Het was het beste voorbeeld ever. Dat gaf zoveel inspiratie.”